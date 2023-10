PF mira suspeitos de desmatar área de conservação ambiental e incendiar viaturas no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Federal cumpre na manhã de hoje (18), quatro mandados de busca e apreensão contra alvos suspeitos de desmatar uma Unidade de Conservação Federal, localizada na BR-319. Atualmente a devastação na região ultrapassa 700 hectares.

A "Operação KM 180" conta com a participação de 16 agentes federais que cumprem os mandados no distrito de Santo Antônio do Matupi, situado no município de Manicoré, na rodovia Transamazônica. Até o momento já foram apreendidas três armas de fogo, munições e motosserras.

A investigação teve início a partir de denúncia que constatou crimes contra unidade de conservação federal seguidos de atos de oposição à fiscalização ambiental, praticados por pessoas ligadas ao setor madeireiro.

Além dos crimes ambientais, os indivíduos investigados são acusados da destruição de duas viaturas do ICMBio e uma viatura da Força Nacional.

As medidas cautelares de busca e apreensão visam obter elementos que comprovem a prática dos crimes investigados, além de aprofundar as investigações sobre o destino da madeira. Somadas, as penas dos crimes de dano qualificado e associação criminosa podem ultrapassar 13 anos de prisão.