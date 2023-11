PF cria força-tarefa para combater o crime organizado no Amazonas

Esse ato fez parte de uma série de anúncios para enfrentamento mais eficaz às diversas práticas criminosas que ocorrem não só no Amazonas, como em toda a Região Norte do Brasil.

Entre outras autoridades, estiveram na solenidade o Ministro da Justiça, Flávio Dino; o Secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar; o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; o Diretor da Amazônia e Meio Ambiente, Humberto Freire; além do Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado, Umberto Ramos Rodrigues.

Manaus/AM - A Polícia Federal assinou, na sexta-feira (10), o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para criar a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM). A medida faz parte de uma série de ações do governo federal para reforçar a segurança pública no estado.

