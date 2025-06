Operação resulta em R$ 930 mil em multas por esquema de criação ilegal de gado no Amazonas

Manaus/AM - Durante a Operação Tamoiotatá V, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou R$ 930,5 mil em multas após a descoberta de um esquema de criação ilegal de gado dentro da Floresta Estadual de Tapauá, no Amazonas.

A fiscalização ocorreu na quinta-feira (26), tendo como foco áreas embargadas e serrarias situadas nas proximidades do km 150 da BR-319, em uma zona de amortecimento da Unidade de Conservação. Ao todo, quatro autos de infração foram lavrados, totalizando R$ 930,5 mil em multas.

A equipe do Ipaam percorreu 350 quilômetros de estrada, apreendeu equipamentos utilizados nas atividades irregulares, como quatro motosserras, duas roçadeiras, uma escavadeira hidráulica avaliada em R$ 250 mil, entre outros bens, e inutilizou duas motocicletas abandonadas no local.

Durante a fiscalização, os agentes ambientais localizaram um acampamento improvisado com estrutura para abrigar cerca de dez pessoas, utilizado como base de apoio para a construção de cercas e currais. Segundo os técnicos, a área abriga pelo menos mil cabeças de gado criadas ilegalmente no interior da Unidade de Conservação. Há indícios da atuação de grupos criminosos especializados, com o uso de notas fiscais falsas e guias de transporte animal (GTAs) fraudulentas.

“Essa é uma situação que ultrapassa os crimes ambientais. Estamos lidando com uma operação organizada, de grande escala, que utiliza documentação falsa para burlar a fiscalização e ocupar ilegalmente uma reserva do Estado. O Ipaam já recomendou ações conjuntas com outros órgãos para a retirada do gado e responsabilização dos envolvidos”, afirmou o diretor-presidente do Instituto, Gustavo Picanço.

A operação também resultou na lavratura de autos de infração por descumprimento de embargos e por dificultar a regeneração natural da floresta. Os responsáveis foram notificados e orientados sobre a necessidade de retirar o gado das áreas degradadas. Além disso, eles têm 20 dias para quitar os valores das multas ou apresentar defesa, conforme previsto na legislação ambiental vigente, estabelecida pelo Decreto Federal nº 6.514/08.

Diante da gravidade do caso, o Ipaam está articulando, com o apoio do Ministério Público do Amazonas, Polícia Militar, Polícia Civil, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf), Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e demais órgãos de proteção ambiental, uma operação integrada para retirada dos animais, desmonte da infraestrutura ilegal e recuperação da área degradada.

Com informações da assessoria