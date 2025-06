Caprichoso e Garantido terão disputa de reciclagem entre as galeras no Festival de Parintins

O resultado consolidado dos resíduos das galeras do Bumbódromo e das máquinas coletoras será anunciado no dia 30 de junho, junto ao boi vencedor da arena.

Durante as três noites de festa no Bumbódromo, os torcedores vão entrar nas galeras com sacolas recicláveis na mão, para coletar garrafas pet e latinhas de alumínio, de bebidas consumidas durante as apresentações.

Manaus/AM - Começa a batalha mais sustentável do Festival de Parintins. A partir desta quinta-feira (27), Caprichoso e Garantido voltam a se enfrentar mas, desta vez, com um novo objetivo: ver qual galera recicla mais e conquista o título de Campeão Sustentável 2025 para o seu boi.

