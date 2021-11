Nível do Rio Negro sobe mais de 1 metro em menos de um mês no Amazonas

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) ainda não enviou nenhuma orientação à Defesa Civil em relação à rápida subida rápida do rio.

Manaus/AM - O nível do Rio Negro subiu 9 centímetros nesta quarta-feira (24) atingindo a cota de 20,46 metros, registrando uma subida de mais de um metro em menos de um mês no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.