Navio Azamara Journey visita pela primeira vez o Amazonas

Manaus/AM - Mais de mil cruzeiristas desembarcaram no Amazonas, trazidos a bordo do navio Azamara Journey, que pela primeira vez visita o Amazonas, na manhã desta sexta-feira (14), no Porto de Manaus.



A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) realizou o receptivo dos visitantes com apresentação de dança no ritmo de boi-bumbá, atendimento bilíngue no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Porto de Manaus, e a aplicação de pesquisas de satisfação e perfil de turistas.

Ainda na programação do receptivo desta sexta-feira, a vice-presidente Laena Porto, realizou a tradicional entrega de placa de boas-vindas ao comandante do navio. Vindo da Argentina, o Azamara Journey é o décimo navio da atual temporada, trazendo 1.026 turistas em sua maioria cidadãos norte-americanos, sendo 628 passageiros e 398 tripulantes. Entre eles, a turista canadense, Corinne Manien, que está em sua primeira viagem ao Amazonas.

Além do Azamara Joruney, o Amazonas recebe no sábado (15/03), o navio Silver Ray com 1.183 turistas. Com estes dois cruzeiros, são 16.301 turistas de todas as partes do mundo que já visitaram o estado, na temporada que iniciou em outubro de 2024 e se encerra em abril deste ano.