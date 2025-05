Morre segunda vítima de acidente de moto em Manacapuru

Manaus/AM - Morreu, na tarde deste domingo (25), Gabriel Antonio Coelho de Araújo, de 19 anos. Ele é a segunda vítima do grave acidente de trânsito, ocorrido no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Gabriel chegou a ser socorrido em estado grave para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava pilotando uma moto, no sábado (24), quando outro motociclista, identificado como Dennis Soares, invadiu a contramão e bateu de frente com Gabriel.

Dennis morreu ainda no local.