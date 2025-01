Ministério da Saúde registra crescimento de cirurgias eletivas no Amazonas

Manaus/AM - o Ministério da Saúde realizou o maior número de cirurgias eletivas da história do Sistema Único de Saúde (SUS). No ano passado, foram realizados 13.663.782 procedimentos, 10,8% maior do que em 2023, quando o número chegou a 12.322.368 operações. Em comparação com 2022, a alta é ainda maior, chegando a 32%, onde foram realizadas 10.314.385 cirurgias.

No estado do Amazonas, entre 2022 e 2023, o aumento foi de 11%, quando o número de cirurgias passou de 276.977 para 308.605. Até novembro de 2024, já haviam sido realizadas 331 mil operações no estado.

O Programa Nacional de Redução das Filas (PNRF), que visa a expansão de cirurgias prioritárias, também apresenta crescimento de procedimentos. No ano passado, 5.324.823 cirurgias foram realizadas. O índice é 18% maior do que o registrado em 2023 (4.510.740). Entre 2022 e 2024, houve aumento de 1.573.966 cirurgias: alta de 42% nos atendimentos. Neste período, 1.355.192 cirurgias foram financiadas pelo programa.

No Amazonas, o número de procedimentos pelo PNRF cresceu 102% de 2023 a 2024, passando de 7.736 para 15.659.