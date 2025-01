Marinha intensifica buscas por desaparecidos após acidente com balsa em Manicoré

Manaus/AM- A Marinha do Brasil mobilizou recursos aéreos e navais para as buscas dos desaparecidos em decorrência do acidente envolvendo duas embarcações nas proximidades da comunidade de Urumatuba, no município de Manicoré, no Amazonas.

Segundo informações da Marinha, as buscas estão sendo realizadas com o apoio de uma aeronave do 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste. Além do helicóptero, o Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Negro”, navio da Marinha do Brasil, e uma equipe com lanchas da Agência Fluvial de Humaitá também foram mobilizados para auxiliar nas operações de busca e salvamento.

A Capitania Fluvial de Porto Velho instaurou um Inquérito Administrativo para apurar as causas e as circunstâncias do acidente. As investigações buscam esclarecer a dinâmica da colisão entre as embarcações e identificar possíveis responsabilidades.

A tragédia

Uma balsa que transportava uma carga de soja atingiu ao menos três flutuantes na madrugada desta sexta-feira (17), na comunidade Urumatuba, município de Manicoré, no interior do Amazonas. Uma mulher, identificada como Talita Ferreira e os três filhos pequenos que moravam em um dos flutuante estão desaparecidos.