Mais Médicos: Amazonas recebe 44 profissionais para reforçar atendimento

Manaus/AM - O Amazonas começou a receber 44 novos médicos por meio do Programa Mais Médicos. Do total, 28 profissionais serão direcionados aos sete Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) do estado, reforçando o atendimento de saúde em comunidades tradicionalmente mais vulneráveis.

Os médicos fazem parte de um grupo de 407 profissionais formados no exterior que acabam de concluir o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), etapa obrigatória antes do início das atividades no Brasil. Eles serão distribuídos entre 180 municípios e 15 DSEIs em 22 estados do país.

A expectativa do Ministério da Saúde é que a chegada dos médicos melhore o acesso à atenção primária, reduza o tempo de espera por atendimentos e fortaleça o uso do prontuário eletrônico do SUS (e-SUS APS). Entre os impactos esperados, está a diminuição das remoções de pacientes em territórios como o Yanomami, onde o deslocamento para atendimento médico ainda é um grande desafio.

Antes de seguirem para os postos de trabalho, os médicos passaram por treinamentos voltados ao enfrentamento de situações de urgência, emergência e doenças prevalentes nas regiões onde irão atuar, como a malária.