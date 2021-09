Mais 500 aprovados no concurso da Seduc serão convocados no Amazonas

O Governo do Amazonas anunciou nesta quarta-feira (15), que vai prorrogar a validade até dia 19 de março de 2022, do concurso público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) e que vai nomear mais 566 aprovados no concurso. Esta é a segunda vez que a validade é prorrogada e vai ser publicada no Diário Oficial do Estado nesta semana.

Além da prorrogação, foram autorizadas as nomeações de 566 aprovados no concurso. Eles vão ocupar os cargos de magistério e de apoio específico à educação para a capital e interior. Até março de 2022, o governo pretende nomear os outros aprovados no certame.

O concurso foi realizado em 2018, e ofertou 8.175 vagas e obteve 6.737 candidatos classificados, dentro do número de vagas. Até a presente data, o Governo do Estado convocou 5.296 aprovados no certame, dos quais 4.602 tomaram posse.

A Seduc também informou que os contratos temporários vão ser estendidos até o fim de 2022. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020 da Secretaria de Educação, terão seu contrato vigente até dezembro de 2022. Até esta quarta (15), a secretaria convocou 4.425 profissionais da Educação para atuação em Manaus e no interior, em 38 convocações.