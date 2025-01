Irmãs de 2 e 4 anos morrem afogadas em viveiro no Amazonas

Manaus/AM - As irmãs Ingrid Moreira de 2 anos, e Manuela Moreira, de 4 anos, morreram afogadas em um viveiro na zona rural do município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas, na última segunda-feira (27).

Segundo informações preliminares, a tragédia ocorreu em um sítio no quilômetro 4 da BR-174, onde as crianças estavam brincando. A mais nova teria escorregado e caído no viveiro, e a outra, em uma tentativa de ajudar, também acabou se afogando. Os corpos foram encontrados minutos depois.

A Polícia Civil, por meio do 73ª DIP, está investigando as circunstâncias do ocorrido e, por esse motivo, não pode divulgar mais detalhes no momento. A equipe de investigação trabalha para esclarecer como o acidente aconteceu e se houve alguma falha na supervisão das crianças, que moravam com a mãe e o padrasto.