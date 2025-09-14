Inscrições abertas para equoterapia gratuita de crianças com deficiência em





Manaus/AM- A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD) realiza, no dia 30 de setembro, uma sessão de equoterapia para dez crianças com deficiência. A atividade, que acontecerá no Regimento de Polícia Montada Coronel Bentes (RPMon), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), marca o encerramento das ações do Setembro Verde, campanha dedicada à luta pela inclusão das pessoas com deficiência.

O evento terapêutico é voltado para crianças a partir dos quatro anos de idade e visa promover o desenvolvimento psicomotor e social dos participantes. As inscrições para a seleção das crianças serão abertas nesta segunda-feira, 15 de setembro, e se estenderão até sexta-feira, 19 de setembro. Os interessados devem preencher o formulário disponível no link: https://forms.gle/ZgNzhvJbADBqrJ5k6, que também pode ser encontrado no perfil do Instagram da secretaria: @sepcdam. O resultado dos selecionados será divulgado no dia 22 de setembro.

No ato da inscrição, os responsáveis deverão fornecer informações como nome completo, documento de identificação, idade e telefone do beneficiário, além de especificar a deficiência da criança (auditiva, física, múltipla, visual ou intelectual). Será necessário também informar o nome completo do acompanhante e apresentar a identificação da Pessoa com Deficiência (PcD) através da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) ou laudo médico.

A equoterapia é um método terapêutico-educacional que utiliza o cavalo como ferramenta para promover melhorias significativas em pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A técnica, que integra diversas disciplinas, tem como objetivo principal estimular o convívio social e o bem-estar dos participantes.