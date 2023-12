Idoso morre durante acidente entre micro-ônibus e carreta na AM-010

Segundo informações de testemunhas, o micro-ônibus havia saído do ramal Bom Jesus com destino a Rio Preto da Eva, e a carreta estava em direção a Itacoatiara, sentido contrário.

Manaus/AM - Nestor Farias Zozimo, de 74 anos, morreu nesta segunda-feira (4), durante um grave acidente de trânsito envolvendo um micro-ônibus e uma carreta, no quilômetro 130 da rodovia estadual AM-010, nas proximidades do município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

