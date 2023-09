Homenagem a Tenreiro Aranha abre Semana da Pátria no Amazonas

Manaus/AM - Nesta terça-feira (05), será realizada uma homenagem póstuma a João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, na Praça 5 de Setembro, a “Praça da Saudade”. O evento abre as comemorações da Semana da Pátria no Amazonas, que se encerram na quinta-feira (07), com o tradicional Desfile Cívico Militar, no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo), localizado na Avenida Pedro Teixeira, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A homenagem a Tenreiro Aranha, considerado defensor da independência política do Amazonas em relação ao Pará, está prevista para começar às 7h e terá duração de uma hora. O evento vai contar com a participação de agentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), da Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira (FAB) e do Exército Brasileiro.

A banda da PMAM e do Exército estarão presentes na programação. Durante o evento, uma coroa de flores será colocada por policiais femininas do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da PMAM na estátua de Tenreiro Aranha.

7 de Setembro

Na quinta-feira, quando se comemora a Independência do Brasil, será realizado o tradicional Desfile Cívico Militar.

O evento, aberto ao público, está programado para começar às 8h, com término previsto para às 10h30. O desfile será realizado no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo.

A programação está sendo organizada de forma conjunta pelas Forças Armadas e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do colegiado.