Helicóptero da Marinha vai ajudar nas buscas por vítimas de barco que pegou fogo em Uarini

Manaus/AM - A Marinha do Brasil afirmou que tomou conhecimento sobre o incêndio no barco M Monteiro e que irá empregar uma aeronave do 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste para auxiliar nas buscas e no resgate de vítimas do acidente, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (29), próximo ao município de Uarini, interior do Amazonas.

Em nota, a Marinha confirmou que a embarcação saiu no dia 27 de julho do Porto de Manaus (Roadway), e foi avistada em chamas nas proximidades da Comunidade de Porto Braga, no Rio Solimões.

Há informações de diversas vítimas, entre elas, três mortos, incluindo uma criança.

O Navio Patrulha Fluvial “Amapá” do Comando do 9° Distrito Naval e a equipe móvel da Agência da Capitania dos Portos da Marinha, em Tefé, foram direcionados ao local para auxiliar nas buscas e no socorro às vítimas.