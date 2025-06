Governo Federal intensifica ajuda ao Amazonas durante cheias dos rios

Manaus/AM - O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) tem atuado de forma contínua para apoiar o Amazonas diante das fortes cheias que atingem o estado. Até o momento, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) reconheceu a situação de emergência em 16 municípios e aprovou 13 planos de ajuda humanitária apresentados pelas prefeituras. Outros três planos ainda estão em análise, dois voltados à assistência humanitária e um para ações de reconstrução.

O Governo Federal já autorizou o repasse de R$ 11,7 milhões para as prefeituras e o governo do estado, com o objetivo de garantir uma resposta rápida às populações afetadas. Os recursos estão sendo usados na compra e distribuição de cestas básicas, kits de higiene, água potável, colchões e outros itens essenciais.

As inundações já afetaram diretamente 106.464 famílias, o equivalente a cerca de 425 mil pessoas em todo o Amazonas. As nove calhas de rios da região continuam em processo de cheia, com picos previstos entre março e julho. Em Manaus, o Rio Negro atingiu 28,90 metros, de acordo com a medição mais recente feita pelo Porto de Manaus. O nível está estável desde o último sábado (14), a apenas 10 centímetros da cota de inundação severa.