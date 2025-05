Governo do Amazonas antecipa primeira parcela do 13º salário para junho

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou nesta quarta-feira (28) a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário para servidores públicos estaduais da ativa, aposentados e pensionistas. Os valores estarão disponíveis nos dias 23 e 24 de junho. Somado à folha de pagamento mensal, a medida injetará aproximadamente R$ 1,5 bilhão na economia do estado.

A antecipação do 13º salário, que em 2024 ocorreu em julho, promete aquecer a economia e movimentar o comércio local. A primeira parcela corresponde a 50% do salário bruto, sem desconto de Imposto de Renda ou Amazonprev, que serão recolhidos na liquidação da última parcela, no final do ano.

Calendário de Pagamento

23 de junho: Pagamento para o Grupo 1 e 2, que inclui aposentados, pensionistas, policiais militares e civis, bombeiros, servidores da Saúde da capital e do interior, Secretaria de Educação e Desporto, e servidores do interior da Sefaz, Idam, Sepror, SNPH, UEA, Seap e Adaf.

24 de junho: Depósito dos valores para os demais servidores que fazem parte do Grupo 3.