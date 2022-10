Governador decreta situação de emergência em municípios do Amazonas afetados por queda de pontes na BR-319

Com a Situação de Emergência decretada, o estado pode realizar contratos sem burocracia para suprir as dificuldades de desabastecimento e de transportes nestes municípios.

“Nosso objetivo é diminuir os impactos provocados pela interrupção do tráfego, que está comprometendo o transporte de pacientes, alunos, produtos essenciais e insumos. A manutenção da BR-319 é atribuição do Governo Federal. O Estado está presente, dando suporte ao povo da região”, declarou o governador no Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.