Após segunda ponte desabar na BR-319, balsa ajudará na travessia no rio no Amazonas

Manaus/AM - Com o desabamento da segunda ponte no quilômetro 25 da BR-319 no sábado (8), o Departamento Nacional de Transporte e Infraestrutura (DNIT) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), afirmaram, nesse domingo (9), que enviarão uma balsa para ajudar na travessia de pessoas no Rio Curuça.

Equipes da Secretaria de Segurança Pública sobrevoaram a área onde as duas pontes desabaram e depois se reuniram com representantes de órgãos atuantes e reforçou o apoio do Estado ao DNIT, responsável pelas pontes.

A ponte já havia sido interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os moradores próximos do local foram evacuados para a segurança de todos.

Nesta segunda-feira (10), os órgãos irão se reunir no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), para tratar sobre a ponte Autaz Mirim.