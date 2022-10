Moradores são evacuados de área segunda ponte desabou na BR-319

A situação do local está sendo avaliada por especialistas, mas uma nova ponte precisará ser construída assim como está acontecendo na ponte do rio Curuçá, que desabou há 11 dias na mesma estrada.

Manaus/AM - Moradores que residem próximo do local onde uma ponte desabou na noite desse sábado (8), sobre o Rio Autaz Mirim, no KM 25 da BR-319, tiveram que deixar suas casas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.