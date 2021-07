Gados morrem ao serem atacados por piranhas no rio Solimões no Amazonas

As vacas estão sendo as mais afetadas. Isso porque as piranhas atacam as tetas delas e além de não conseguirem alimentar os bezerros, muitas acabam morrendo em decorrência dos ferimentos. Alguns filhotes também são sacrificados por causa da situação.

Um levantamento recente feito pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF), mostram que mais de 40 gados morreram só neste ano. O aumento é de 20% de óbitos se comparado ao mesmo período do ano passado.

