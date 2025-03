Funcionário do SAAE fica ferido em acidente de moto em Itacoatiara

Manaus/AM- Um homem, que não teve o nome revelado, ficou ferido em um acidente de motocicleta no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, nessa quinta-feira (27).

A vítima é um funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e foi atingido por um carro, modelo Sandero, quando passava por um cruzamento no Centro.

A condutora do carro prestou socorro à vítima e permaneceu no local do acidente para prestar esclarecimentos.