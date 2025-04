Frentista, motorista e mais: confira as 282 vagas de emprego do Sine Manaus

Manaus/AM- O Sine Manaus, oferta 282 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça–feira, 8/4, de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

5 vagas – Auxiliar Técnico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso NR-35, documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar as demandas de instalação de novos clientes; manutenção de clientes que já se encontram na base; realizar os lançamentos de fibra; seguir cronograma de atividades estipuladas pelo líder.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso MOP, NR 20 e 35 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, pode, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

3 vagas – Frentista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar abordagem inicial, abastecimento veículos, verificar água, óleo e pressão dos pneus.

1 vaga – Técnico de Suporte Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo em eletrônica, eletrotécnica, mecatrônica ou áreas correlatas;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência como técnico de assistência técnica e conhecimento em análise de placas de notebooks, desktop, celular, tablets, máquinas de pagamentos e documentação completa;

Atividades – realizar diagnósticos e reparos de equipamentos eletrônicos e/ou mecânicos conforme a demanda; realizar manutenção preventiva e corretiva de máquinas, aparelhos ou sistemas de tecnologia; registrar todas as atividades realizadas, incluindo diagnóstico, reparos, peças substituídas e tempo de serviço; seguir normas de segurança e procedimentos da empresa para garantir a integridade do produto e a satisfação do cliente; atender chamados técnicos e seguir as solicitações de ordem de serviço

2 vagas – Auxiliar de Reciclagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em processos de reciclagem, vivencia em separação, classificação e coleta e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – Atuar na fábrica no processo de separação de coletas.

1 vaga – Líder de Serviço Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área documentação completa;

Atividades – monitorar as atividades de limpeza em geral na empresa

1 vaga – Estágio em Marketing

Escolaridade – ensino superior cursando em marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento básico em comunicação, redes sociais e estratégias digitais e documentação completa;

Atividades – criação de conteúdo: redação de posts, artigos e materiais gráficos para redes sociais e blogs; gestão de redes sociais: publicação de conteúdos, monitoramento de interações e análise de engajamento; pesquisa de mercado: análise da concorrência e pesquisa de comportamento do consumidor.

5 vagas – Operador de Produção Eletrônicos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no 1º, 2º e 3º turnos, estar com e documentação completa;

Atividades – operar na linha de montagem dos componentes eletrônicos.

1 vaga – Auxiliar de Serviço Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – informática avançada e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessários; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para serviço externo e conhecimento na leitura de projetos técnico e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – corte, colagem, lixamento, acabamento, montagem e instalação de móveis em MDF

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com solda mig, eletrodo revestido e corte maçarico, curso de NR–35 e conhecimento na leitura projetos técnicos, disponibilidade para serviço externo e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar estruturas para tótens, fachadas, placas e eventos em geral; cortar, moldar, furar, dobrar.

1 vaga – Auxiliar de Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com solda mig, eletrodo revestido e corte maçarico, curso de NR–35 e conhecimento na leitura projetos técnicos e disponibilidade para serviço externo e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na confecção, no corte, na soldagem de estruturas metálicas.

1 vaga – Encarregado de Obra geral

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com parede de concreto, residir nós bairros: Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Lago Azul, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Novo Aleixo e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar e coordenar todas as atividades no canteiro de obras, garantindo a execução do projeto de acordo com os planos, prazos e normas de segurança.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso NR-35, documentação completa;

Atividades – realizar as demandas de instalação de novos clientes; manutenção de clientes que já se encontram na base; realizar os lançamentos de fibra; seguir cronograma de atividades estipuladas pelo líder.

4 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Lago Azul, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Novo Aleixo e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar materiais, limpar o canteiro e preparar materiais, sob orientação de pedreiros ou encarregados.

1 vaga – Montador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Parede de Concreto, Residir nos bairros: Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Lago Azul, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Novo Aleixo e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a preparação da moldagem, recolhendo porções de amostras de concreto.

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área de construção civil, Residir nos bairros: Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Lago Azul, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Novo Aleixo e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, armazenar, distribuir, controlar e registrar produtos e materiais.

1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área de construção civil, Residir nos bairros: Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Lago Azul, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Novo Aleixo e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

1 vaga – Mestre de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área de construção civil, Residir nos bairros: Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Lago Azul, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Novo Aleixo e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por coordenar e supervisionar as atividades de uma obra de construção civil.

2 vagas – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, armazenar, distribuir, registrar e controlar os materiais de uma empresa.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona norte e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches, etc. Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres, etc.

3 vagas – Motorista de Micro-ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (dispensa militar;

Atividades – realizar o transporte de passageiros que inclui as modalidades de fretamento, turismo e, ainda, aqueles sem finalidade mercantil, praticados por empresas privadas e/ou por órgão/entidade pública desde que sem caráter de linha.

1 vaga – Repositor de Mercadoria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (dispensa militar);

Atividades – organizar e abastecer as prateleiras de lojas, supermercados e armazéns, prestar atendimento ao cliente, entre outras atividades correlatas à função.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (dispensa militar);

Atividades – realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha, entre outras atividades correlatas à função.

2 vagas – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (dispensa militar);

Atividades – realizar rotinas de padaria e trabalhar com forno industrial, entre outras atividades correlatas à função.

Vagas no Comércio – 6

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento no pacote office, controle de estoque;

Atividades – realizar recebimento e expedição de mercadorias, controle e organização de estoque, separação e embalagem de pedidos, armazenamento adequado de materiais, Operacionalização de distribuição e entregas, atendimento ao cliente.

5 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – oferecer informações sobre produtos e serviços, ajudar na escolha, esclarecer dúvidas e finalizar a compra

Vagas na Indústria – 151



50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios, pois o candidato vai precisar morar em Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade;

50 vagas – Auxiliar de Produção (Eletroeletrônico)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso TBO, NR–12 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

50 vagas – Auxiliar Operacional Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia (RO);

Atividades – Pesagem e balança de peças de carne; Transporte de peças de carne para a logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

1 vaga – Analista de PCP (Programação e Controle da Produção)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento no pacote office, Habilidade com Excel avançado e Power BI, conhecimentos de indicadores de qualidade (KPIs);

Atividades – analisar e Planejar a distribuição dos insumos para a produção dos serviços - dos CDs (Amazonas e Pará) para demais estoques; Acompanhar e analisar diariamente da produção dos serviços - instalação, suporte, NC e infraestrutura para demais estoques.

Vagas em Serviços – 71

4 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação, montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso mecânico em refrigeração, conhecimento em manutenção de self, splitão, splits piso de teto, cassete, chiller, bombas, e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

1 vaga – Mecânico de Motor a Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Transporte Coletivos Passageiros, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na montagem e desmontagem de máquinas industriais, operação de instrumentos de medição mecânica e ajuste de peças.

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em alternador, motor de partida e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repara e instala sistemas elétricos de veículos automotores.

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar das pizzas, desde a massa até o forno, garantindo o sabor e a qualidade do alimento, além de manter a área de trabalho limpa e organizada.

15 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o equipamento com segurança, movimentando cargas de um local para outro; carregamento e descarregamento: auxiliar na carga e descarga de caminhões e containers; armazenamento e organização: empilhar produtos de forma segura e eficiente, evitando danos e otimizando o espaço.

18 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência a partir de 2019, curso de Agente de Portaria, ter carteira nacional de habilitação A ou B ou residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, São José 3, Zumbi, Grande Vitória ou Gilberto Mestrinho e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo–os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificar, orientar e encaminhar para os lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

8 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência em cozinha industrial;

Atividades – atuar na administração de Unidades Produtoras de Refeições; efetuar controle higiênico–sanitário. Desenvolver e executar programas de educação continuada para manipuladores de alimentos; estruturando e gerenciando serviços de produção alimentar; desenvolver e atuar em conformidade com o Manual de Boas práticas para as unidades produtoras de alimentos.

5 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência em cozinha industrial;

Atividades – coordenar, administrar, organizar e executar os serviços da cozinha, do recebimento de gêneros alimentos “in natura” à elaboração, preparo e finalização dos alimentos, observando as orientações nutricionais e segurança alimentar, em UPR.

10 vagas – Instalador de Tv a Cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade, conhecimento básico no pacote office e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar cabos e caixas de entrada de energia, verificar passagens de fios, realizar instalação do equipamento principal de sinal, realizar manutenção e reparo de serviços de TV a cabo e internet.

2 vagas – Instalador de Rede de Telecomunicação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade, conhecimento básico no pacote office e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar caixas de atendimento principal e realizar manutenção corretiva e preventiva dessas caixas de atendimento.

1 vaga – Pintor de Máquinas Industriais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pintar as superfícies externas e internas, raspando–as, limpando–as, emassando–as e cobrindo–as com uma ou várias camadas de tinta

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 3

2 vagas – Vigia – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de agente de portaria ou vigilante, disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar tarefas de produção, como inserir componentes em esteiras, retirar e embalar produtos, e operar máquinas.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza de ambientes internos e externos, manutenção da higiene e conservação, repor papel higiênico, sabonetes e outros suprimentos necessários, entre outras atividades correlatas à função.

