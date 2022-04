FGV divulga resultado preliminar do concurso da Polícia Civil do Amazonas; confira

São 200 vagas para investigador e 62 para escrivão, ambos os cargos com remuneração de R$ 12.948,78; 27 para perito criminal, além de 8 para médico legista e 3 vagas para odontolegista, com remuneração de R$ 16.237,85.

De acordo com a FGV, para o cargo de investigador foram 43 mil inscrições; para escrivão foram 19 mil; e para perito (legista, criminal e odontolegista) foram 4 mil, somando os três cargos foram homologadas as inscrições de 66 mil candidatos.

Manaus/AM - O resultado preliminar da prova objetiva do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para os cargos de investigador, escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista) foi divulgado, na noite desta sexta-feira (29), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.