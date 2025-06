Festival de Parintins será transmitido em telão no Largo de São Sebastião

Manaus/AM - A poucos dias do Festival de Parintins, uma estrutura especial começou a ser montada no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, onde o público poderá acompanhar ao vivo todas as emoções da disputa entre Garantido e Caprichoso. O evento acontece entre os dias 27 e 29 de junho, com entrada gratuita.

Antes mesmo do início oficial do festival, o espaço também será palco da transmissão da tradicional Festa dos Visitantes, que será exibida nesta quinta-feira (26), a partir das 19h. A celebração reúne atrações de boi-bumbá, pop, sertanejo e arrocha, e marca a recepção dos turistas que chegam a Parintins para o fim de semana de festa.

Festa dos Visitantes

O sinal no telão será aberto às 19h30, com início da Festa dos Visitantes às 20h, para a transmissão das oito atrações locais e duas nacionais: DJ Layla Abreu, Cella, Prince do Boi, Jr. Paulain, Leonardo Castelo, Sebastião Jr., Carlinhos do Boi, Pablo e Nattan.

Festival de Parintins

Nas três noites do Festival de Parintins, os torcedores e amantes dos bumbás poderão assistir a transmissão pelo telão montado no Largo de São Sebastião. O palco também contará com apresentações de artistas locais, que prometem aquecer o público antes da entrada dos bois. As atrações confirmadas são a Banda Marrakesh e o cantor Fabiano Neves, com início às 16h.