Vereadores destacam impacto do novo viaduto Rei Pelé na mobilidade urbana

Manaus/AM - Durante a inauguração do Complexo Viário Rei Pelé, realizada nesta quarta-feira (25), vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) destacaram a relevância da obra para a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores das zonas Norte e Leste da capital. O novo viaduto interliga as avenidas Itaúba, Camapuã e Autaz Mirim, e tem capacidade para receber até 45 mil veículos por dia.

A cerimônia contou com a presença do prefeito David Almeida (Avante), do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura Renato Junior (Avante), além de secretários e 23 parlamentares. Os vereadores elogiaram a iniciativa e reforçaram o compromisso do Legislativo com a fiscalização e apoio às ações do Executivo. A estrutura do complexo inclui ainda espaço para práticas esportivas e eventos culturais, como quadra, pista de skate e palco.

O vereador Jander Lobato (PSD), vice-presidente da CMM, lembrou que o trânsito na rotatória do Produtor era um problema histórico da cidade e destacou os benefícios que a nova via trará. Já Joelson Silva (Avante) ressaltou que, além de melhorias no tráfego, a obra oferece espaços de convivência à comunidade. A iniciativa foi proposta pelo vereador Mitoso (MDB), que sugeriu o nome Rei Pelé para o complexo, aprovado pela Casa.

Gilmar Nascimento (Avante) classificou a obra como um marco para a cidade e elogiou a gestão municipal por investir em infraestrutura com foco no bem-estar da população. “Não é apenas concreto, é um espaço que acolhe”, disse. Durante o evento, o prefeito afirmou que a entrega do complexo encerra uma espera de três décadas por melhorias na região e reforça o plano de reestruturação viária da capital.

Com a entrega do Complexo Viário Rei Pelé, a Prefeitura de Manaus finaliza o terceiro grande projeto do pacote de mobilidade urbana da atual gestão, que já incluiu os complexos viários José Fernandes e Márcio Souza. A obra é considerada uma das mais complexas da cidade e integra o plano da prefeitura para melhorar o trânsito e a infraestrutura urbana da capital amazonense.