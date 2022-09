Festival de Cirandas de Manacapuru não terá título de campeão após acidente com alegoria

Manaus/AM - O 24º Festival de Cirandas de Manacapuru não terá título de campeão após o acidente com a alegoria que despencou de aproximadamente 20 metros de altura deixando 23 brincantes da Ciranda Flor Matizada feridos. O acidente ocorreu neste domingo (28).

A decisão ocorreu depois da reunião com a Comissão Organizadora e a Comissão Julgadora do Festival de Cirandas, nesta segunda-feira (29), além de que as notas dos jurados da apresentação da Ciranda Guerreiros Mura da sexta-feira (26), Ciranda Tradicional do sábado (27), além da Ciranda Flor Matizada, foram incineradas.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) está investigando as causas do acidente.

