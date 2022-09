Suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Armando Lessa são presos no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos nesta quarta-feira (31), por suspeita de envolvimento no desaparecimento do cantor Armando Lessa. A informação foi divulgada pela família do músico.

A prisão ocorreu no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, e a lancha em que os suspeitos estavam deve ser periciada por agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), segundo Maico Monte, irmão de Armando.

O ex-cantor do Águas Cristalina, Armando Lessa, desapareceu na última sexta-feira (26), durante uma viagem de barco ao município de São Gabriel da Cachoeira, onde iria trabalhar com o pai em um festival.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) segue fazendo as buscas pelo cantor.