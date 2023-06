Famosos chegam ao Amazonas e recebem Passaporte Parintins

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a ativação estimula a visitação de atrativos turísticos importantes da ilha tupinambarana como o Mercado Municipal e Catedral de Nossa Senhora do Carmo, onde está instalada o Turistódromo, local que reúne diversos serviços e entretenimento aos turistas.

Às vésperas do Festival Folclórico nos dias 30 de junho, 1º e 02 de julho, artistas chegam à ilha para aproveitar a experiência de turistar pela região, e ganharam o Passaporte Parintins disponibilizado pelo Governo do Estado, por meio da Amazonastur. Mais de 2,8 mil passaportes já foram entregues aos visitantes da ilha desde a terça-feira (27).

