Familiares e amigos protestam após morte de jovem que caiu baleado em rio em Manaus

O trânsito ficou bloqueado no local e gerou grande engarrafamento na região. Após a ação da polícia, a via foi liberada, mas o fluxo de veículos ficou com retenção.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas. Equipes da Cavalaria da PMAM, da Rocam e Força Tática atuaram para conter a confusão. A polícia atirou balas de borracha.

Manaus/AM - Familiares e amigos do jovem Romário, 24, se uniram para protestar após a morte dele, nesta terça-feira (29), no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus.

