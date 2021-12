Edital do concurso da Polícia Civil do Amazonas será lançado amanhã

Manaus/Am - O Governo vai lançar amanhã (17), o edital do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a partir das 10h no prédio da Delegacia-Geral, na Avenida Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

O certame vai abrir vagas para os cargos de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista. Ao todo serão oferecidas 362 vagas para a Polícia Civil.

As remunerações para as vagas variam entre R$ 11.281,26 e R$ 20.449,05. Mais detalhes serão especificados no Edital. O Governo do Amazonas definiu no dia 11 deste mês, que a banca organizadora do concurso para todas as cinco forças de segurança será a Fundação Getúlio Vargas (FGV).