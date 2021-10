Editais de concurso para PM, PC, Detran e Bombeiros entram na fase final de elaboração no Amazonas

Manaus/AM - Os editais do concurso público com mais de 2,5 mil vagas distribuídas entre a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), estão em fase final de elaboração. As comissões estão em fase de consulta das bancas examinadoras.

Para o lançamento do concurso, o Governo do Amazonas encaminhou Projetos de Lei à Assembleia Legislativa (Aleam) que aperfeiçoam a atual legislação que rege concursos, em especial para atender ao processo de seleção de novos praças e oficiais para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Entre essas alterações está o aumento da idade máxima de ingresso, de 28 para 35 anos; o percentual mínimo de 10% de vagas para as mulheres, no quadro de combatentes, ou seja, dos policiais que enfrentam a criminalidade nas ruas; e a redução nos prazos de realização do concurso, medida que visa acelerar a realização e nomeação dos novos policiais, que vão fortalecer principalmente as tropas das polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros. O combate ostensivo à criminalidade é uma das prioridades da administração Wilson Lima.

Os projetos de lei, que preveem as mudanças, muitas atendendo pleitos da sociedade organizada, como aumento na idade máxima de ingresso dos candidatos que sonham em ser policiais, em especial na Polícia Militar, estão em tramitação na Aleam, para votação prevista nas próximas sessões plenárias.