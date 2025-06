DNIT investe R$ 16 milhões em obras de 30 pontes no Amazonas

Atualmente, segue em execução, a recomposição de drenos, realização de reparos estruturais, aplicação de pintura com nata de cimento, limpeza geral das estruturas e recomposição de erosões com material de aterro. Os serviços devem ser concluídos até o primeiro semestre de 2026.

As intervenções contemplam duas pontes na BR-230/AM, seis pontes na BR-319/AM e 22 na BR-174/AM entre os municípios Presidente Figueiredo, Careiro, Borba, Rio Preto da Eva, Humaitá, Careiro da Várzea, Manaus e Canutama. Conforme as ações previstas no contrato, já foram realizados os serviços de substituição de juntas de dilatação, limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem, instalação de pingadeira e tratamento de armaduras expostas, entre outros.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atua na manutenção preventiva de um lote de 30 pontes localizadas em três rodovias federais do Amazonas. O valor do investimento feito pelo Governo Federal é de aproximadamente R$ 16 milhões.

