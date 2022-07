Divulgado resultado final do concurso da SSP-AM com 160 aprovados

Manaus/AM - O resultado final do concurso público da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-AM) foi homologado, nesta sexta-feira (1º). Os 160 aprovados podem conferir a lista no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21. As provas foram realizadas em março para mais de 16 mil candidatos.

Se o candidato tiver dificuldade em ter acesso a lista, basta entrar em contato para telefone 0800 2834628 e pelo e-mail [email protected]

Desde 2019, foram convocados 7.653 servidores públicos. Com os novos concursos, abriu-se um total de 2.823 vagas, em 10 órgãos da administração direta. Entre os concursos mais esperados estavam os da Polícia Militar e Polícia Civil, que somaram mais de 190 mil inscrições.

Em 2022, um mutirão de concursos foi realizado. Além de Polícia Militar e Civil, vagas foram abertas no Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM), e na Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM).