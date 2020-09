Distribuidoras de frios são notificadas por alta nos preços em Manaus

Manaus/AM - Quatro distribuidoras de frios em Manaus, foram notificadas nesta quinta-feira (17), pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM). As empresas devem prestar esclarecimentos em até cinco dias para a alta nos valores dos produtos comercializados para lanchonetes, restaurantes e mercados na capital amazonense.

As notificações foram emitidas após denúncias nos canais de atendimento do Instituto. "O Procon-AM tem intensificado as fiscalizações em diversas pautas neste momento de pandemia de Covid-19. A inflação é maior em alguns produtos. Nós identificamos que, além do cimento, tijolo e de itens da cesta básica, outros produtos também têm sido afetados”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Caso fique comprovado o aumento abusivo, as distribuidoras poderão ser autuadas - o valor da multa é proporcional ao porte de cada empresa. “Se verificarmos que é um aumento em virtude de reajustes por outros elos da cadeia, eles serão responsabilizados dentro da competência do Procon-AM”, completa o titular do Instituto.