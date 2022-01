Delphina Aziz fará biópsias para câncer de colo uterino a partir de fevereiro

A partir de fevereiro próximo, o Hospital Delphina Aziz vai passar a realizar cirurgias de conização, que consiste na retirada de uma porção do colo do útero, em forma de cone, para avaliação em laboratório.

A medida visa facilitar o diagnóstico do câncer de colo de útero no Amazonas, doença na qual o Estado do Amazonas supera o índice nacional de mortes, com taxa 102% maior que a média brasileira. O Hospital Delphina Aziz também fará a coleta de biópsias da mama.

O procedimento, antes feito exclusivamente na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), é um passo histórico e terá impacto direto na redução da mortalidade pela doença.

O anúncio é resultado da audiência pública realizada em novembro do ano passado, na Defensoria, com a presença da sociedade civil organizada, e um desdobramento de outras duas reuniões feitas pela DPE-AM e o Ministério Público com representantes dos órgãos de controle e o poder público.

Rede ampliada

A medida de ampliação da rede de atendimento para mulheres que precisam do diagnóstico precoce dos dois tipos de câncer foi anunciada em transmissão ao vivo no YouTube da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), ocorrida no último sábado (29), pela defensora pública Caroline Braz, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres (NUDEM), pela promotora de Justiça Cláudia Raposo da Câmara, da 54ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública, pela secretária de Saúde do Município (Semsa), Shádia Fraxe, e pela secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), Nayara Oliveira.

O diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), mastologista Gerson Mourão, e a médica ginecologista e chefe do serviço de Ginecologia da fundação, Mônica Bandeira.

A SES-AM assumiu o compromisso de realizar mensalmente ao menos 70 cirurgias de conização em Manaus. As secretarias de Saúde do Estado e do Município também informaram que farão a descentralização das biópsias para o câncer de mama. Além do Hospital Delphina Aziz, agora o procedimento será realizado pelo Governo do Estado na Policlínica Gilberto Mestrinho e pela Prefeitura de Manaus nas Policlínicas Djalma Batista e Castelo Branco.

“O Estado e o Município apresentaram à Defensoria e ao MP um cronograma para melhorar a saúde das mulheres no Amazonas. A partir de agora, estaremos fiscalizando, junto com o Ministério Público, a concretização desse cronograma e as ações que vão ampliar o atendimento da saúde da mulher. Em 15 dias, faremos uma inspeção nos locais indicados. Em abril, teremos uma nova reunião”, disse a defensora pública Caroline Braz.

De acordo com a promotora Cláudia Raposo da Câmara, as estatísticas mostram que são mulheres jovens que perdem a vida. “Então, além da descentralização e a ampliação na oferta de serviços de biópsia, as cirurgias de conização são extremamente importantes, porque, se as usuárias tiverem acesso aos exames e, fechado o diagnóstico, tiverem acesso à cirurgia, é um ganho extraordinário. Aumenta as chances de cura”, afirmou a promotora Cláudia Raposo da Câmara.

O presidente da FCecon, Gerson Mourão, definiu o momento como “histórico”. “Os tumores chegavam grandes à nossa fundação porque tínhamos que dar o diagnóstico, fazer o rastreamento e tratar. Com esse movimento criado agora, nós tiramos essas biópsias do CECOM. Com isso, oportunizados às pacientes, que demoravam a fazer essa biópsia na fundação, uma rapidez maior”, frisou Mourão, destacando o resultado prático da mudança.

“O câncer de mama e de colo representam a metade dos cânceres das mulheres, e todos chegavam avançados. Com esse movimento, todas as mulheres vão ser atendidas precocemente e não vão mais morrer de câncer”, sustentou.