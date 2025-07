Cultura nordestina e identidade amazônida tomam conta do Festival Folclórico do Amazonas

Manaus/AM - O anfiteatro do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA) foi tomado por exaltações à cultura nordestina, regional e indígena na oitava noite de apresentações do 67º Festival Folclórico do Amazonas, realizada no sábado (19).

Ao todo, seis grupos de danças pisaram na arena, representando quatro estilos diferentes. Se apresentaram: Dança Nordestina Cabras de Lampião, Cacetinho Tarianos do Ifam, Dança Nordestina Pisada do Sertão, Dança Regional Simetria Norte, Dança Nordestina Justiceiros do Sertão e Povos Indígenas Cuximiraíba.

As danças nordestinas foram o grande destaque da noite. Interpretando Maria Bonita na Dança Nordestina Cabras de Lampião, Pauline Figueiredo destacou a importância da representatividade feminina na arte amazonense, ressaltando o espaço conquistado dentro do festival.”Estou muito feliz, emocionada e realizada por, mais um ano, estar participando do Festival Folclórico do Amazonas. Amo a dança nordestina, e este palco é o momento de mostrar nossa arte, a força feminina — através do meu papel”, afirmou.

A oitava noite do festival também foi marcada pelas apresentações de dança regional, cacetinho e grupos indígenas.

Programação

A programação do Festival Folclórico do Amazonas continua neste domingo (20), com a apresentação de sete danças folclóricas. As atividades iniciam a partir das 19h, com entrada gratuita para o público.

Se apresentam neste domingo: Quadrilha Tradicional Brotinhos de Petrópolis, Cacetinho Belo Horizonte, Quadrilha Tradicional Caipira na Roça, Povos Indígenas dos Kayapós, Quadrilha Tradicional Coração de São João, Povos Indígenas Muras e Quadrilha Tradicional Explosão Junina na Roça.