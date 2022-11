Criança morre afogada após canoa afundar no Amazonas; pai está desaparecido

Manaus/AM - Uma criança, de 5 anos, morreu afogada após a canoa em que estava com o pai, o professor Odair Pinheiro Araújo, naufragar no Rio Uaicurapá, área rural de Parintins, interior do Amazonas, neste domingo (13). O pai da criança ainda está desaparecido.

Segundo informações preliminares, pai e filho estavam a caminho da comunidade do São Tomé, no sábado (12), mas eles não chegaram no destino, então os familiares começaram a fazer as buscas. O corpo de criança foi encontrado na madrugada de domingo.

Em nota, a Prefeitura de Parintins disse que está prestando assistência à família de Odair pelo ocorrido. O professor atua na Secretaria de Educação do município.