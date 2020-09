Criança cai de laje e morre em hospital de Manaus

Manaus/AM - Giovane Silva de Sena, de apenas 10 anos, morreu na noite desta terça-feira (8) após três dias, internado em um hospital de Manaus devido à queda de uma laje. O acidente aconteceu no sábado (5), na rua Santos Dumont , bairro de Itamaraty, no município de Coari, interior do Amazonas.



Giovane teria subido em uma laje, e ao tentar colocar os pés em um muro, os tijolos de soltaram, fazendo com que a criança caísse.



Depois do acidente, ele foi encaminhado de imediato para o hospital João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.



O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.