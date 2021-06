Corpos de amazonenses mortas em São Paulo foram desenterrados

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os cadáveres estavam sujos de terra e em avançado estado de decomposição. Uma das linhas de investigação da polícia é de que as amigas tenham sido mortas por traficantes e de que eles desenterraram o corpo e desovaram na rodovia ao saber que as autoridades estariam procurando por elas.

