Corpo de pescador que sumiu no rio após canoa afundar é encontrado no Amazonas

Manaus/AM - O corpo do pescador Manoel Lima Brandão, que sumiu após a canoa em que ele estava afundar, foi encontrado no rio, neste sábado (6), em Iranduba, no Amazonas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a família relatou que Manoel é pescador e agricultor e, ele teria saído na sexta-feira (5) para vender os seus produtos. Ao retornar, a canoa do homem alagou e acabou afundando.

Os bombeiros encontraram o corpo de Manoel na comunidade 7 de Setembro, em Iranduba, por volta das 09h. Ele foi encaminhado para o Pelotão Fluvial e em seguida removido para o Instituto Médico Legal (IML).