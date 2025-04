Corpo de Bombeiros do Amazonas convoca 210 aprovados no concurso público de 2022

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) anunciou, nesta quarta-feira (9), a convocação de 210 candidatos aprovados no concurso público de 2022 para a entrega de documentos e certidões, etapa crucial para a admissão no Curso de Formação de Soldados (CDSd). A convocação, previamente anunciada pelo governador Wilson Lima, marca um passo significativo no reforço da corporação.

Com esta chamada, o Governo do Estado finaliza o preenchimento das 453 vagas previstas no edital, resultando em um aumento substancial no efetivo do CBMAM. O número de bombeiros, que era de 692 em 2019, alcançará 1.557 após a posse dos novos soldados, mais que dobrando a força da corporação.

O comandante do CBMAM, Muniz, enfatizou a importância de os convocados consultarem os sites oficiais do Corpo de Bombeiros e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para obterem informações detalhadas sobre os critérios e documentos necessários. Os candidatos deverão enviar a documentação digitalizada até o dia 4 de maio, através do link disponibilizado nos sites das instituições.

A etapa final do processo de admissão inclui a conferência presencial dos documentos, que ocorrerá entre os dias 6 e 9 de maio, na sede do Comando Geral do CBMAM, em Manaus. A portaria de convocação está disponível para consulta no site oficial do CBMAM.