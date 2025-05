Constantino Nery é interditada após asfalto ceder e abrir cratera

A previsão inicial é que os serviços de recuperação do asfalto sejam concluídos até as 12h deste domingo (4), quando o trânsito no trecho afetado deverá ser normalizado. Os motoristas que precisarem trafegar no sentido Bairro/Centro são orientados a buscar rotas alternativas durante o período de interdição.

Equipes da Águas de Manaus e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) também estiveram no local para avaliar a situação e iniciar os trabalhos necessários para o reparo da via.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) isolaram a área no sentido Bairro/Centro, para garantir a segurança de motoristas e pedestres que circulam pela região.

Manaus/AM- Um trecho da movimentada avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, foi interditado na noite deste sábado (2) após o asfalto ceder e uma cratera se abrir na via.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.