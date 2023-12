Confira programação infantil e atrações regionais na Expoagro

Manaus/AM -Durante a 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) há atrações para o público infantil e a segunda edição do “Festival Artistas da Terra”. O evento iniciou na terça-feira (05) e encerra no domingo (10).

O evento ocorre no novo parque Multiuso Dr. Ferreira Lins, situado na rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), contando com uma programação livre para todas as idades, apenas para menores de 12 anos que não podem acessar áreas de shows a partir das 19h.

O controle de acesso no Bloco A, onde está a pista de shows, rodeios e vaquejada, será feito na entrada da área, sempre a partir das 19h, com o apoio da organização e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Os adolescentes maiores de 12 anos devem estar acompanhados de responsáveis para permanecer no local.

Acompanhantes

São considerados responsáveis pela criança ou adolescente: pai, mãe, tutor ou guardião; demais ascendentes ou parentes de até 3° grau, maiores de 18 anos.

Outras pessoas adultas que desejam acompanhar crianças ou adolescentes no evento, devem apresentar documento reconhecido no cartório que conste autorização do pai ou responsável, além dos seus próprios documentos com foto e os da criança.

Confira a programação:

Quarta-feira - 6 de dezembro

- 18h às 19h – Palhaço Goiabada - (para crianças)

- 19h às 20h – Fofinho do Arrocha

- 20h às 21h – Banda Uns & Outros

- 21h às 22h – Banda Lucélia Souza

- A partir das 22h – Os Menotti

Quinta-feira 7 de dezembro

- 18h às 19h – Macarrão da Alegria - (para crianças)

- 19h às 20h – Joãozinho do Acordeon

- 20h às 22h – Sandrinha Andrade

- 22h às 23h30 – Netinho Coelho & SDQuê

Sexta-feira - 8 de dezembro

- 18h às 19h – Palhaço Paçoquinha - (para crianças)

- 19h às 20h30 - Tay Rodrigues

- 20h30 às 22h -Toinho & Forró Show

- 22h às 23h30 – Rodrigo Raniely

Sábado - 9 de dezembro

- 18h às 19h – Garis da Alegria (para crianças)

- 19h às 20h30 – Nunes Filho

- 20h30 às 22h – Os Meninos do Xote

- A partir das 22h – Marcos e Belutti

Domingo - 10 de dezembro

- 18h às 19h – Música e Magia (para crianças)

- 19h às 20h – Banda Igor Oliveira

- 20h às 21h – Canto da Mata

- 21h às 22h – George Japa

- A partir das 22h – Batista Lima