Confira critérios para partida entre Manaus FC e Ypiranga-RS na Arena da Amazônia

Manaus/AM - Os protocolos de saúde e segurança para a partida entre Manaus Futebol Clube e Ypiranga (RS), pela fase decisiva do Campeonato Brasileiro Série C foram definidos nesta sexta-feira (15). A partida marca o retorno da torcida do Gavião aos estádios e contará com a presença de 14 mil pessoas na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

Além dos órgãos estaduais da vigilância em saúde, esporte e segurança pública, pastas da Prefeitura de Manaus e integrantes do Manaus FC, organizador do evento, participaram da reunião.

O jogo na Arena da Amazônia, agendado para domingo (17), às 15h (horário de Manaus), seguirá o protocolo definido para a partida da Seleção Brasileira.

Para entrar no estádio, cada pessoa deverá apresentar o ingresso, a carteira de vacinação, com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19, junto a um documento oficial com foto. Quem se vacinou com intervalo menor que 15 dias da data do jogo, ou seja, depois do dia 1° de outubro, terá que apresentar também teste antígeno ou RT-PCR negativo para Covid-19.

E não será permitida a entrada na Arena com alimentos e bebidas em geral.