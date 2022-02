Concurso da PM registra 20,8 mil faltosos no Amazonas

O comandante-geral da PMAM, coronel Vinicius Almeida, acompanhou a abertura dos portões na Universidade Nilton Lins, um dos locais do concurso, na manhã deste domingo. Ele parabenizou e agradeceu ao governador Wilson Lima pela realização do concurso público.

Manaus/AM - O concurso público da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realizado neste domingo (6), registrou 20.819 faltosos, em Manaus e em outros sete municípios do interior. O número representa aproximadamente 18,6% do total de inscritos no edital, que foi de mais de 111 mil candidatos.

