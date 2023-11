Comitê aciona MP contra homenagens a políticos no Carnaval de 2024 no Amazonas

Manaus/AM - O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção pediu ao Ministério Público do Amazonas (MPAM) que fiscalize o uso de dinheiro público para homenagear políticos e seus parentes no Carnaval de 2024. A entidade teme que isso possa causar desequilíbrio no processo eleitoral e favorecer pré-candidatos.

O Comitê recebeu notícias de que escolas de samba de Manaus, que recebem recursos públicos, vão homenagear políticos e seus parentes. Alguns dos homenageados são candidatos à reeleição ou pré-candidatos para as eleições municipais de 2024.

O Comitê afirma que não quer impedir a livre manifestação de pensamento ou qualquer forma de homenagear pessoas, mas que está preocupado com a possibilidade de uso indevido de recursos públicos para favorecer políticos.

Os desfiles das escolas de samba de Manaus são patrocinados com recursos públicos, com a destinação direta de verbas públicas para as agremiações do samba ou com investimentos no Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo.

A denuncia cita que a Escola de Samba Mocidade Independente do Coroado vai homenagear Anne Moura (PT), apontada como pré-candidata a prefeita de Manaus. A Mocidade Independente de Aparecida vai homenagear a saga da família Cidade, do deputado estadual Roberto Cidade (União), também pré-candidato a prefeito de Manaus. A Escola de Samba Império do Havaí vai homenagear o vereador Ivo Neto (Patriota), que é pré-candidato a reeleição em 2024.

Há também homenagem no interior, a Acadêmicos da Cidade Alta terá como enredo a história do deputado estadual Abdala Fraxe (Avante).