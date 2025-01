Começa hoje prazo para suspensão de benefício do Bolsa Universidade

Manaus/AM - Os beneficiários do Programa Bolsa Universidade (PBU) devem ficar atentos aos prazos para a abertura de processos de suspensão e reativação de bolsas.

Para o primeiro semestre, o período é de 2/1 a 14/3/2025, e, para o segundo, entre os dias 16/6 e 29/8/2025.

A possibilidade de suspensão do benefício pelo período máximo de um ano, desde que formalmente solicitada pelo bolsista e deferida pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), observados os prazos e critérios regulamentares.

A suspensão da bolsa, nos casos excepcionais, prorroga o seu prazo de vigência, sendo computado o tempo em que o estudante permanecer afastado do programa para fins de contagem do prazo do benefício.

A reativação do benefício deverá ser solicitada pelo bolsista, com antecedência mínima de 30 dias do início do período letivo, observada a disponibilidade de vagas da Instituição de Educação Superior (IES) na qual estiver matriculado.