Ciclone faz Inmet emitir “alerta amarelo” para risco de temporais no Amazonas

Manaus/AM - A passagem de um ciclone extratropical pelo Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitir um “alerta amarelo”, que avisa sobre o risco iminente de temporais violentos no estado do Amazonas.

Segundo o órgão, as chuvas intensas acompanhadas de fortes rajadas de vento devem acontecer entre a quarta-feira (12) e a segunda-feira (17) , no noroeste do estado, mais próximo de Roraima. Por lá, as chuvas podem superar 50 mm por conta da umidade e do calor extremo.

Além do Amazonas, os temporais também devem atingir os estados de Roraima, Sergipe, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.